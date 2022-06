Passare da iOS ad Android non è mai stato più semplice: su Android 12 basta un'app

Google ha lanciato l'app Passa a Android lo scorso aprile, con l'obiettivo di rendere più semplice la transizione da un iPhone ad uno smartphone Android. Sfortunatamente, al lancio l'applicazione non era compatibile con tutti gli smartphone sul mercato, soprattutto tra quelli aggiornati ad Android 12.

Le cose sono però cambiate negli ultimi mesi, dal momento che, stando a quanto riporta The Verge, oggi l'app Passa a Android supporta tutti gli smartphone aggiornati ad Android 12. Inizialmente, come abbiamo ricordato qualche riga più in alto, l'applicazione era disponibile solo per i device della linea Pixel di Google.

Il funzionamento dell'app, che rimane invariato ormai dalla prima release, è molto semplice: essa infatti mostra un codice QR sullo schermo dell'iPhone di partenza, che può essere inquadrato dalla fotocamera dello smartphone Android su cui si desiderano trasferire i propri dati. Scannerizzato il codice, ha poi inizio un trasferimento in wireless di tutti i dati memorizzati sull'iPhone.

Tra i documenti trasferiti da iPhone ad Android troviamo fotografie, video, contatti, calendari e mail, ma anche messaggi via SMS, via Google Messaggi e, soprattutto, via Whatsapp: il servizio di messaggistica di Meta, infatti, permette trasferire da uno smartphone all'altro, tramite l'app di Google, la cronologia completa delle chat, comprese le immagini, i video e i messaggi vocali inviati su queste ultime.

Uno dei pregi dell'app è sicuramente il fatto che il trasferimento funzioni perfettamente anche in wireless, anche se rimane consigliato l'utilizzo di un cavo nel caso in cui il passaggio dovesse riguardare una grande mole di dati, magari qualora in cui si dovessero inviare grandi quantità di video e fotografie da uno smartphone all'altro. Per saperne di più, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra mini-guida su come spostare tutto da Android a iOS e viceversa