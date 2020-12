Passare tanto tempo allo smartphone non nuoce alla propria salute mentale

Passare tanto tempo allo smartphone spesso viene definita come un’attività nociva, magari sintomo di problemi personali come solitudine, ansia o depressione. Questo legame, però, secondo uno studio recente alla fine è soltanto un luogo comune; nonostante ciò, rimane comunque una correlazione tra salute mentale e l’utilizzo dello smartphone.

A rivelarlo è uno studio recente pubblicato nel giornale Technology, Mind, and Behaviour e condotto da Heather Shaw e Kristoffer Geyer della Lancaster University con il Dr. David Ellis e il Dr. Brittany Davidson dell'Università di Bath e il Dr. Fenja Ziegler e Alice Smith dell'Università di Lincoln. Come è stato svolto? Misurando il tempo trascorso allo smartphone da 199 utenti iPhone e 46 Android, chiedendo loro anche maggiori informazioni sulla loro salute mentale e fisica secondo le scale cliniche che misurano i sintomi di ansia e depressione, ma anche dettagli sul loro utilizzo dello smartphone.

Grazie a tali misurazioni, puramente basate sulle suddette dichiarazioni personali, è stato scoperto che la quantità di tempo trascorso utilizzando lo smartphone non è correlata a una cattiva salute mentale; d’altro canto, i ricercatori hanno anche compreso che la salute mentale è effettivamente associata a preoccupazioni e dubbi dei partecipanti allo studio riguardo al proprio utilizzo del dispositivo.

L’autrice principale dello studio Heather Shaw ha aggiunto riguardo l’analisi in questione: “I ritiri quotidiani dello smartphone o il tempo trascorso davanti allo schermo di una persona non predicevano ansia, depressione o sintomi di stress. Inoltre, coloro che hanno superato i 'punti limite' clinici per il disturbo depressivo non hanno utilizzato il telefono più di coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore a questa soglia. È importante considerare l'uso effettivo del dispositivo separatamente dalle preoccupazioni e dai dubbi delle persone sulla tecnologia. Questo perché il primo non mostra relazioni degne di nota con la salute mentale, mentre il secondo lo fa”.

Anche il Dr. David Ellis ha detto la sua, spiegando che con la pandemia COVID-19 la nostra vita quotidiana è cambiata e i dispositivi mobili – e non solo – sono diventati ancora più importanti per il nostro lavoro, e che in seguito a questo studio spera di vedere una spinta inferiore sulla disintossicazione digitale, piuttosto una ricerca di misure per affrontare tali preoccupazioni sul modo in cui vengono usati tali dispositivi e i rischi dovuti dal loro utilizzo.

Rimanendo nel mondo della tecnologia e della psicologia, è stato scoperto nel corso degli ultimi mesi che giocare ai videogiochi non solo comporta cambiamenti strutturali nel cervello tali da migliorare le abilità cognitive quando si è adulti, ma sarebbe pure positivo per la salute mentale, mettendo in dubbio i tanti luoghi comuni e presupposti sul legame tra i videogiochi e l’aggressività in pubblico.