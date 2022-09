Passatempi del Far West? Non trascorrevano tutto il giorno nei Saloon

Da amante del Selvaggio West, mi duole ammettere che molte delle narrazioni che ci hanno fatto sognare, circa gli anni finali del XIX secolo americano, sono estremamente esagerate.

Certo, esistevano gli sceriffi con la stella sul petto, i cacciatori di taglie e i banditi, ma non erano esattamente i personaggi carismatici che ci hanno fatto conoscere capolavori come la Trilogia del Dollaro oppure saghe videoludiche come Red Dead Redemption. Il criminale non aveva un codice d’onore, non dilenquiva per una causa ideologica superiore: la maggior parte di loro erano dei “semplici” rapinatori di bestiame.

Oggi, però, non parleremo di questo, ma di un tema che mi ha incuriosito particolarmente: “Come passavano il tempo i cowboy, i baristi, gli operai e, perché no, i banditi, nel ‘Far West’?”. In un mondo in cui la legge era ancora un “pettegolezzo”, le persone comuni amavano divertirsi selvaggiamente e con creatività.

Tra tutti i passatempi quello che deve esser citato per primo è senza ombra di dubbio il gioco d’azzardo, pensate che i proprietari dei Saloon dovevano assumere figure volte al mantenimento dell’ordine ai tavoli. Giocare con la sorte non era una fantasia nuova all’umanità, già all’epoca si stavano affermando in Europa centri in cui era possibile intrattenersi e sfidare la Dea bendata. Nel Vecchio West era una vera a propria questione di vita o di morte; insomma, non si dava mai dell’imbroglione ad un altro giocatore, senza prima aver estratto una Colt. Il gioco d’azzardo del West era così rinomato che molti signorotti degli Stati Uniti orientali erano partiti, letteralmente, in cerca di fortuna o per togliersi qualche debito.

Un passatempo davvero unico era quello degli Spettacoli di Medicina, chi ha giocato Red Dead Redemption sa già a cosa mi riferisco: comuni signori, adornati dal tipico cappello a tuba, giravano fra le città lignee per dimostrare ai popolani che avevano inventato una nuova medicina capace di curare tutti i disturbi. Queste manifestazioni erano un vero successo, in quanto l’arte della vendita era diventata una vera forma di intrattenimento; un po’ come quando siamo ipnotizzati, alla fiera del paese, dal venditore degli stracci da cucina capaci di imprigionare enormi quantità d’acqua. Il volgo era lì per due cose: vedere se la medicina funzionava o per ascoltare la grande recita del venditore. Secondo Jeremy Agnew, autore del libro “Entertainment in The Old West”, gli Spettacoli di Medicina riuscivano a totalizzare un guadagno di 80 milioni di dollari all’anno… Erano loro i veri banditi!

Ancora un altro esempio di intrattenimento erano le esecuzioni. Come poteva la legge affermarsi in un luogo in cui si avevano coiti consanguinei e si ammazzava a sangue freddo per il furto di una pecora? I governanti tentavano di farsi rispettare mostrando al popolo cosa succedeva se infrangevi la legge. Incredibilmente, queste esecuzioni attiravano l’interesse del popolo anziché la paura, ma probabilmente colui che aveva il cappio alla gola non la pensava alla stessa maniera. Nella maggior parte dei casi, chi veniva impiccato se ne andava tra gli applausi degli spettatori.

Ah! Se solo avessero avuto un Biondo a salvargli la pelle, sparando alla corda! Se l'articolo vi è piaciuto, fateci sapere nei commenti se volete altri approfondimenti a tema Western!