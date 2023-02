Sono passati 10 anni dall'impatto meteoritico più spettacolare mai visto dall'uomo

Dieci anni fa l'umanità ha visto l'evento meteoritico più spettacolare di sempre: stiamo parlando della meteora di Chelyabinsk, evento che dovrebbe farci riflettere sulla pericolosità di questi eventi. Tutto accadde il 15 febbraio 2013, quando il cielo sopra la Russia venne illuminato con una striscia luminosa sopra Chelyabinsk Oblast negli Urali.

A un'altitudine di circa 45 chilometri sopra le nostre teste, il pezzo di roccia si è schiantato nell'atmosfera a una velocità di 19 chilometri al secondo provocando una violenta onda d'urto equivalente all'esplosione di 440 chilotoni di TNT. La roccia cosmica era grande solo 20 metri di larghezza e pesava circa 12.000 tonnellate (un piccolo meteorite, insomma).

L'evento creò 1.500 feriti (ma fortunatamente nessun morto) a causa dell'esplosione dei vetri delle finestre nella zona circostante ed è stato ripreso da più angolazioni, così come potrete vedere in un video allegato qui sopra; questa è infatti la prima volta che un importante attacco meteorico viene registrato da numerose angolazioni contemporaneamente.

Eventi simili - ma di portata più piccola - si verificano quasi giornalmente nella nostra atmosfera, come la meteora recentemente osservata sopra la Francia. Eventi come quello verificato a Chelyabinsk dimostrano soltanto una cosa: che l'umanità dovrebbe ispezionare attentamente lo spazio intorno a noi alla ricerca di possibili rocce spaziali in grado di rappresentare un pericolo.