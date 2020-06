Sono passati già 20 anni dalla 'morte' del Compton Gamma Ray Observatory

Il 4 giugno del 2000 un osservatorio da 670 milioni di dollari della NASA precipitò nell'atmosfera terrestre a velocità vertiginose, nessun incidente astronomico o dirottamento, solo la fine necessaria di uno dei più grandi strumenti astronomici mai messi in orbita: il Compton Gamma Ray Observatory (CGRO).

La NASA svelò per la prima volta i piani per la costruzione di questo osservatorio nel 1977, ma i tagli al budget minacciarono la cancellazione dello strumento ogni anno (ci ricorda un telescopio di nostra conoscenza, ndr). Il Compton Gamma Ray Observatory, alla fine, fu lanciato in orbita il 5 aprile 1991 e venne chiamato così in onore del Premio Nobel per la fisica Arthur Holly Compton.

Lo strumento fu posizionato in un'orbita a circa 450 chilometri sopra la superficie terrestre per evitare la resistenza atmosferica e per allontanarsi dalle fasce di Van Allen. Durante i nove anni di missione vennero ottenuti risultati importantissimi, fra i quali la scoperta dell'emissione di raggi gamma da parte dei nuclei di diverse galassie. Il telescopio ha anche scoperto fontane di antimateria che scorrono dal centro della Via Lattea, forse espulse dal nostro buco nero supermassiccio Sagittarius A*.

Lo strumento venne dismesso in seguito ad un guasto ai giroscopi, dopo numerosi anni di vita produttiva. La NASA dovette far sì che si schiantasse nell'Oceano Pacifico il 4 giugno del 2000, dopo aver donato moltissime soddisfazioni agli astronomi che lo utilizzarono. Lo stesso destino che è toccato anche al telescopio spaziale Spitzer e che subirà anche Hubble.