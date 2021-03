È passato 'accanto' alla Terra il più grande asteroide del 2021

Vi avevamo già avvisato del passaggio dell'asteroide 2001 FO32, la più grande pietra cosmica (conosciuta) a passare accanto la Terra quest'anno. Bene, la sua velocità è stata davvero peculiare: 124.0000 chilometri all'ora, a una distanza di sicurezza di 2 milioni di chilometri dal nostro bel pianeta.

Il motivo di questa velocità insolita? "La ragione per l'avvicinamento insolitamente veloce dell'asteroide è la sua orbita molto inclinata ed allungata (o eccentrica) attorno al Sole, un'orbita che è inclinata di 39 gradi rispetto al piano orbitale terrestre", scrivono i funzionari della NASA. "Questa orbita porta l'asteroide più vicino al Sole di Mercurio e due volte più lontano di Marte."

L'asteroide - largo fino a 680 metri - impiega più di due anni (810 giorni) per completare un'orbita e non rappresenterà un rischio di impatto sulla Terra per secoli, nonostante la classificazione come "asteroide potenzialmente pericoloso". Il suo prossimo sorvolo vicino il nostro pianeta avverrà non prima del 2052.

2001 F032 è stato individuato per la prima volta nel 2001 dal programma Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) a Socorro, New Mexico. Fino a quanto si è avvicinato l'asteroide? Nel suo punto più vicino alla Terra, 2001 FO32 si trovava circa 5,25 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Gli astronomi non si sono di certo fatti scappare l'occasione, e hanno studiato la pietra cosmica in un modo senza precedenti.