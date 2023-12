È passato un anno dall'uscita di ChatGPT, vediamo com'è cambiato il mondo

Nel novembre del 2022, ChatGPT ha segnato l'inizio di un'era rivoluzionaria per l'intelligenza artificiale, diventando virale in pochi giorni. Questo strumento di OpenAI ha raggiunto una crescita esponenziale, con 13 milioni di visitatori unici al giorno già a gennaio, stabilendo un record per la più rapida crescita di utenti di un'app consumer.

ChatGPT ha rivelato non solo il potere di una buona interfaccia, ma anche i pericoli dell'hype e ha dato vita a nuovi comportamenti umani. L'influenza del software nella società deriva tanto dal modo in cui le persone lo percepiscono e lo utilizzano, quanto dalla tecnologia stessa.



Oggi, OpenAI afferma che 100 milioni di persone utilizzano ChatGPT ogni settimana. Oltre all'uso domestico, è impiegato in ambito aziendale, a tutti i livelli, fino alla C-suite. Nel settore tecnologico, l'IA generativa è considerata la piattaforma più importante dall'iPhone, lanciato nel 2007. Tuttavia, ChatGPT ha sollevato numerose preoccupazioni, come le implicazioni per la disinformazione, la frode, le questioni di proprietà intellettuale e la discriminazione.



Nel mondo dell'istruzione superiore, molto si è discusso sul tema della frode accademica, diventato un focus della mia ricerca quest'anno. Il successo di ChatGPT dimostra soprattutto il potere di una buona interfaccia. L'IA è già parte di innumerevoli prodotti quotidiani da oltre un decennio, ma è stata l'interfaccia basata sulla chat a scatenare l'anno di svolta dell'IA. C'è qualcosa di unico nel dialogo: gli esseri umani sono dotati di linguaggio e la conversazione è un modo primario di interagire e inferire intelligenza.



Un'interfaccia basata sulla chat è un modo naturale di interazione e permette alle persone di sperimentare l'"intelligenza" di un sistema IA. Tuttavia, il 2024 potrebbe non essere tutto rose e fiori. Si prevede che sia un anno storico per le elezioni in tutto il mondo, e i contenuti generati dall'IA saranno quasi certamente utilizzati per influenzare l'opinione pubblica e alimentare la divisione. La diffusione di disinformazione politica attraverso i social media nel 2016 e nel 2020 è stata evidente, e si può prevedere che l'IA generativa continuerà questi sforzi nel 2024.



Di conseguenza, un'altra lezione che tutti - utenti di ChatGPT o meno - dovranno imparare nel secondo anno di questa tecnologia dirompente è essere vigili nei confronti dei media digitali di ogni tipo.