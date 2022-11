In passato le aragoste erano considerate cibo dei poveri, ecco perché

Non è certo un segreto che le aragoste siano considerate un piatto prelibato al giorno d'oggi e che vengano vendute a dei prezzi poco accessibili, ma non è sempre stato così. In passato erano considerate cibo per poveri, principalmente per la loro abbondanza.

Ad essere precisi, quelle che comunemente vengono chiamate aragoste sono in realtà astici. Si differenziano dalle aragoste vere e proprie per la presenza delle chele. Le due specie di astice di cui andremo a parlare sono l'europea Homarus gammarus e l'astice americano Homarus americanus.

Le due specie sono fondamentalmente simili ma differiscono nel colore.

Per capire meglio cosa ha portato l'aragosta (o astice) a diventare un prodotto così costoso, dobbiamo tornare indietro all'epoca dei vichinghi. Intorno a quel periodo, infatti, il crostaceo di mare divenne un piatto sempre più popolare grazie alla vasta quantità di barche e navi adatte alla pesca di profondità. Inoltre, a causa dei giorni festivi in cui era vietato mangiare la carne per motivi religiosi, la Chiesa fece crescere la domanda di pesce, incluse le aragoste.

Ed è così che, in Europa, il valore del crostaceo cominciò a crescere, diventando un piatto associato ad un elevato status sociale. In Nord America, tuttavia, la storia non fu la stessa.

Durante il diciassettesimo secolo, le aragoste americane erano estremamente economiche, data la loro grande abbondanza. Per i primi colonizzatori europei divennero note come "le proteine dell'uomo povero" e venivano spesso servite a prigionieri e schiavi.

La reputazione dell'aragosta non cambiò fino a metà '800, con l'avvento dei trasporti ferroviari, quando i passeggeri cominciarono ad apprezzare la natura esotica del piatto. Veniva servita nei vagoni del treno, spesso bollita viva (pratica ora vietata nel Regno Unito) per migliorarne il sapore.

Ed infine l'aragosta fu uno dei cibi non razionati nella seconda guerra mondiale. La carenza di altri tipi di carne portò in seguito ad una riscoperta del crostaceo, e la sua crescente popolarità aumentò i prezzi notevolmente, rendendolo il piatto gourmet che è ancora oggi in America.

Nonostante le aragoste non scarseggino, la difficoltà nel pescarle è uno dei motivi per cui sono destinate a rimanere un piatto costoso. Se volete risparmiare, tuttavia, esiste un fungo che ha un sapore simile all'aragosta.