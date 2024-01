In passato c'è chi faceva microdosing di arsenico, ma ecco gli effetti nefasti

Nel XIX secolo, alcune persone iniziarono a microdosare arsenico, un elemento estremamente pericoloso, credendo che avesse benefici per la salute. Questa pratica, tuttavia, si è rivelata essere un grave errore. L'arsenico, noto per la sua potente tossicità, è stato utilizzato per secoli come veleno.

La storia dei "mangiatori di arsenico" di Stiria, in Austria, ha aggiunto una patina di "credibilità" a queste credenze esistenti, portando medici e ciarlatani a promuovere l'arsenico come integratore salutare. Nel 1851, la comunità medica venne a conoscenza di questa strana pratica tra i contadini di Stiria.

Secondo Johann Jakob von Tschudi, un naturalista e medico svizzero, c'erano persone in Austria che avevano l'abitudine di mangiare il veleno. Tschudi aveva incontrato per la prima volta questo fenomeno mentre viaggiava nella regione negli anni '30 del 1800, dove aveva sentito parlare di un recente processo che coinvolgeva un potenziale avvelenamento.

Nel processo, furono sollevate domande su se la vittima fosse stata assassinata con arsenico o fosse un cosiddetto "toxicophagus", cioè qualcuno che assumeva volontariamente piccole dosi di arsenico credendo che migliorasse la loro salute e il loro aspetto generale. Sebbene il medico riferisse che i mangiatori di arsenico che incontrò erano liberi da segni di avvelenamento cronico, aggiunse che il numero di morti per abuso o irresponsabilità era piuttosto alto.

Tuttavia, entro il XX secolo, l'entusiasmo popolare per l'arsenico era in declino. Divenne sempre più difficile per anche i sostenitori più forti della sostanza ignorare il numero di morti causate dall'avvelenamento, accidentale o meno.

Inoltre, l'emergere della farmacologia come campo distinto e indipendente ha portato più scienziati a esaminare l'arsenico e il suo potenziale di abuso, così come i suoi usi legittimi (l'arsenico è ancora utilizzato in alcuni trattamenti medici oggi, come nella chemioterapia per la leucemia acuta). Sul tema della tolleranza all'arsenico, esistono prove che alcune persone hanno una maggiore tolleranza ad esso rispetto ad altri, ma ciò non è causato dal microdosaggio durante una singola vita.

In alcune parti del mondo, come nella Valle di Camarones in Cile, alcune persone hanno sviluppato una mutazione genetica che offre resistenza al potente veleno, forse come risultato di un'elevata esposizione alla sostanza nel corso di più generazioni. Esistono vermi che si nutrono di arsenico, mentre altre forme di vita lo respirano.