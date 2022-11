In passato si pensava che le bussole funzionassero per un motivo alquanto bizzarro

Prima della scoperta dei campi magnetici, la gente pensava che le bussole funzionassero per un motivo alquanto bizzarro. La spiegazione di questo fenomeno può essere osservata in una mappa del 1569 dell'esploratore Gerardo Mercatore, famoso per aver inventato un sistema di proiezione cartografica detta "proiezione di Mercatore".

Nella mappa del mondo creata dal matematico, può essere notata un'isola chiamata "Rupes Nigra" (o "roccia nera") nel mezzo del Polo Nord. Quest'ultima venne posizione a causa della credenza dell'epoca: si pensava che le bussole puntassero verso nord a causa di un gigantesco magnete - con un diametro di 183 chilometri - posizionato sull'isola.

"Nel mezzo dei quattro paesi c'è un vortice, in cui si svuotano questi quattro mari che dividono il nord", scrisse Mercatore in una lettera del 1577. "L'acqua si precipita intorno e scende nella Terra proprio come se la si versasse attraverso un imbuto filtrante. Solo che proprio sotto il Polo giace una Roccia nuda in mezzo al Mare. La sua circonferenza è di quasi 33 miglia francesi, ed è tutta di Pietra magnetica."

L'esploratore non si inventò nulla, poiché all'epoca esistevano numerose "testimonianze", da parte di marinai e pescatori, su questa roccia magnetica dove "non cresceva nulla". L'isola, pensate, continuò ad apparire sulle mappe europee nel XVII secolo, fino a quando la scoperta dei campi magnetici - e quindi del suo funzionamento sulle bussole - non sfatò definitivamente ogni voce.

A proposito, sapete che esiste un luogo che può essere osservato solo sulle mappe ma non nella realtà?