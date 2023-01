In passato il Regno Unito voleva usare polli per far esplodere bombe atomiche

Durante la Guerra Fredda vennero ideate diverse soluzioni per cercare di avere il controllo nei confronti degli avversari. Dalla CIA che utilizzava gatti cyborg per spiare i russi, al Regno Unito che con la sua "operazione pavone blu" intendeva utilizzare delle mine nucleari con polli vivi.

Come ben saprete, nel 1949 la Germania si divise formalmente in due paesi: la Germania dell'Ovest, in mano all'Europa occidentale, e la Germania dell'Est, alleata con l'URSS. L'esercito britannico del Reno, di stanza nella Germania occidentale, doveva proteggere il confine in caso di invasione, ma sapeva che le armi della controparte rossa avrebbero potuto mettere in ginocchio le armate inglesi.

Il segretissimo "Progetto Blue Peacock", come descritto dal ricercatore David Hawkings, era un ordigno di 10 chilotoni, circa la metà della potenza di fuoco della bomba sganciata su Nagasaki durante la seconda guerra mondiale. L'esercito della regina ne voleva 10 da seppellire lungo il confine con la Germania dell'Est.

Dopo averne testate due (senza carica nucleare) gli scienziati notarono un grande problema: ovvero mantenere l'arma abbastanza calda da essere praticabile durante un freddo inverno della Germania. Come starete immaginando, è qui che entrano in gioco i polli. Mettendo un piccolo gruppo di galline all'interno del dispositivo, per circa otto giorni e con cibo e acqua a sufficienza, gli uccelli avrebbero prodotto abbastanza calore da impedire alla bomba di congelarsi.

Una volta che tutti i polli sarebbero morti, l'ordigno avrebbe causato l'esplosione delle infrastrutture circostanti, limitando quindi la diffusione dei nemici nell'area. Un documento segreto del 1957 discuteva in dettaglio dell'idea, ma nel febbraio 1958 il Ministero della Difesa annullò il progetto a causa di un dispositivo troppo ingombrante per essere pratico e con ricadute pericolose.

Siete stupiti? Questo è niente! La CIA nel 1983 cercava di trascendere lo spazio-tempo con la mente.