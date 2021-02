In passato si è tentato di costruire dei 'Carri armati volanti', ma senza successo

A qualcuno una volta venne l'idea di costruire dei carri armati volanti. Sì, avete letto bene. Oggi vi raccontiamo questa storia. Chiamati tecnicamente "Winged tank" ("carri armati alati"), sono stati fatti vari tentativi di costruzione dell'arma bellica nel corso del XX secolo, ma senza alcun successo.

L'idea era semplice: i carri armati dovevano essere trainati in aria da un grande aereo, per poi essere rilasciati sopra le teste dei nemici "planando" e distribuendo distruzione dall'alto. Ovviamente questo metodo poteva essere sfruttato per trasportare in modo strategico mezzi pesanti e soldati dietro le linee nemiche, permettendo quindi un attacco estremamente potente da più fronti.

L'idea venne sperimentata da molte schieramenti, sovietici inclusi. Quest'ultimi sperimentarono un metodo davvero complicato: bombardieri pesanti appositamente modificati per atterrare su un campo di battaglia e capace di schierare piccoli carri armati (T-27 e T-37) attaccati sotto di loro. Tuttavia, questa tecnica ovviamente lasciava i bombardieri e il loro prezioso carico in balia del nemico senza una copertura aerea sufficiente.

Per contrastare il problema, gli ingegneri iniziarono a sperimentare il lancio di carri armati direttamente in battaglia con e senza paracadute. Tuttavia, la loro impresa non si rivelò per niente fruttuosa. Così iniziarono a pensare, nel 1942, a una versione di un carro armato con grandi ali biplano in legno (così come potrete vedere in calce alla notizia).

L'aliante aveva una lunghezza di 12 metri e un'apertura alare di 18 metri; in tutto pesava 7.800 chilogrammi. Il veicolo poteva essere parzialmente controllato dall'equipaggio del carro armato utilizzando una serie di cavi capaci di spostare gli alettoni e le alette. Durante la configurazione di volo, anche la torretta del carro armato poteva essere girata all'indietro. C'era un problema però: la struttura era troppo pesante per il volo, perfino alleggerendo il tutto.

Anche altri nazioni cercarono di costruire qualcosa del genere, dal Giappone agli Stati Uniti. La loro costruzione, però, è risultata essere troppo svantaggiosa e macchinosa anche ai giorni d'oggi. Altre storie del genere? Lo sapete che la Disney ha ispirato la costruzione di una bomba grazie a un corto di animazione?