In passato gli uomini cacciavano e le donne 'restavano a casa' giusto? Assolutamente no!

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Plos One sembrerebbe far crollare completamente lo stereotipo "dell’uomo cacciatore". I ricercatori della Seattle Pacific University ci spiegano come stavano realmente le cose.

Che le donne Maya fossero guerriere affermate oramai lo sappiamo. Ciononostante, in passato diverse ricerche in ambito scientifico hanno provato ad affermare quella che è poi diventata un vero e proprio cliché: gli uomini sono stati da sempre deputati a reperire il cibo attraverso la caccia o la pesca e le donne aspettavano a casa, al massimo raccogliendo i prodotti delle coltivazioni nei campi.

Per sfatare questo celebre stereotipo, i ricercatori della Seattle Pacific University hanno analizzato ben 63 comunità di cacciatori e raccoglitori vissuti in varie parti del mondo: dall’Africa all’Australia, senza dimenticare l’intero continente americano e l’Asia. I risultati però, appaiono piuttosto chiari e sembrano pronti a far discutere.

Con cifre che addirittura raggiungono l'80% dei casi, si dimostra infatti che anche le donne cacciano indipendentemente dal fatto di essere madri. A quanto pare, utilizzano inoltre vari strumenti e diverse tattiche al fine di catturare prede di grandi dimensioni, addirittura con metodiche più avanzate e sviluppate rispetto a molti uomini.

Come se non bastasse, in più del 70% dei casi si tratta di una caccia decisamente intenzionale, ovvero non dovuta ad incontri casuali con animali feroci o meno, ma al contrario cercata e voluta dalla cacciatrice stessa. Ma che ripercussioni avrà tutto ciò?

Come prima cosa, tali risultati potrebbero farci completamente reinterpretare centinaia di reperti archeologici. Ad esempio, all’interno di decine di sepolture femminili sono stati rinvenuti negli anni diversi oggetti e strumenti utili per la caccia, che gli esperti erano riluttanti a definire tali, poiché risultava per loro inconcepibile che una donna potesse cacciare.

Non è abbastanza? Bene, dopo aver visto il ritratto di una famiglia di Neanderthal, sappiate allora che lo studio dimostra anche che le donne erano impegnate non solo nel praticare, ma anche nell'insegnare le tecniche di caccia. Tutto ciò sarà dunque probabilmente utile a sdoganare l'ennesimo (errato) stereotipo.