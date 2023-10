In passato Venere potrebbe essere stato adatto alla vita: ecco perché

Secondo un nuovo studio della Brown University, in passato Venere potrebbe aver avuto una tettonica a placche simile a quella del nostro pianeta. Questa scoperta apre nuove possibilità di vita primordiale su Venere su Venere, sul suo passato geologico e sulla storia del Sistema Solare.

Sulla Terra, la tettonica a placche si è intensificata nel corso di miliardi di anni, formando continenti e montagne. Questo processo ha portato a reazioni chimiche che hanno stabilizzato la temperatura superficiale del pianeta, generando un ambiente favorevole allo sviluppo della vita.

Venere, invece, è andato nella direzione opposta e oggi ha temperature superficiali così alte da fondere il piombo. Secondo molti scienziati, questo sarebbe dovuto all’assenza di tettonica a placche. Si ritiene infatti che la superficie venusiana sia costituita da un'unica placca, un "coperchio stagnante" immobile che limita la quantità di gas rilasciati nell'atmosfera.

Non abbiamo dati sismici che possano confermare questa teoria perché qualunque sonda inviamo su Venere ha vita breve proprio a causa delle temperature proibitive. Per questo motivo, gli autori del nuovo studio hanno provato a simulare diversi scenari geologici possibili per scoprire quali condizioni potrebbero aver portato Venere ad avere la sua caratteristica atmosfera incandescente.

Così facendo, gli scienziati hanno trovato una corrispondenza quasi esatta se si suppone che Venere abbia avuto una tettonica a placche tra 4,5 miliardi e 3,5 miliardi di anni fa, contemporaneamente a quanto accaduto sulla Terra.

Questo significa che, per un certo periodo, la Terra e Venere potrebbero aver avuto molto in comune. I due pianeti si trovano nello stesso quartiere del Sistema Solare, hanno circa le stesse dimensioni e forse, prima di prendere strade diverse, entrambi potrebbero aver ospitato la vita.