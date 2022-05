Passeggeri ricevono immagini di incidenti aerei prima di un volo e viene cancellato

Nonostante volare in aereo sia incredibilmente sicuro, prima di prendere il volo non è sicuramente l'ideale parlare di possibili incidenti e schianti. Un evento simile si è verificato recentemente ai passeggeri che stavano per imbarcarsi a bordo di un volo AnadoluJet in Israele, dopo che hanno ricevuto sui loro telefoni immagini di incidenti aerei.

Un avvenimento sicuramente raccapricciante, che ha fatto spaventare la maggior parte dei passeggeri che stavano per salire sull'aereo. Il risultato? Il volo è stato interrotto. La possibile minaccia terroristica, infatti, ha portato all'interruzione del volo, allo sbarco dei passeggeri, al controllo di tutti i bagagli e del veicolo.

In calce alla notizia potrete osservare l'inquietante immagine arrivata nei telefoni dei passeggeri. Quest'ultima è di un incidente aereo turco del 2009 avvenuto durante il decollo dai Paesi Bassi a causa di apparecchiature di bordo difettose. L'incidente, purtroppo, fece perdere la vita a 9 passeggeri che si trovavano sul volo.

La foto è arrivata ai passeggeri attraverso l'AirDrop, un servizio che consente agli utenti Apple di inviare immagini ad altri iPhone vicini. Le motivazioni di questo gesto non sono ancora chiare e non è stato trovato l'autore (o gli autori) di questo gesto. "Gli equipaggi di sicurezza stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire che non vi siano pericoli per i passeggeri", ha affermato l'Autorità aeroportuale israeliana.

A proposito, sapete che una volta due aerei si sono scontrati in cielo ma non c'è stata nessuna vittima?