Una passeggiata in Unreal Engine 5.1: il nostro nuovo video sulla RTX 4070

Dopo essere rimasti a bocca aperta per l'ennesimo concept, una bellissima Tokyo anime in Unreal Engine 5, abbiamo deciso di sfidare un'altra volta la nostra macchina di prova con una tech demo più "conservativa" ma non meno interessante.

Quella che vedrete in apertura, infatti, è una "passeggiata" notturna tra le strade di un fittizio quartiere russo, ricostruito in Unreal Engine 5.1 con neve e asset in alta qualità.

In larga parte creata tramite fotogrammetria e con l'ausilio di Megascan, questa piccola demo mette in luce le proprietà di Nanite e di Lumen nella gestione dei poligoni e dell'illuminazione.

Chiaramente la demo è stata pensata per sottolineare le potenzialità di queste feature su elementi di grandi dimensioni e potrete notare come non brilli nel dettaglio, come sui finestrini delle auto o su oggetti minuti.

Il nostro video è stato registrato con la medesima configurazione utilizzata di recente nella prova tecnica di Star Wars Jedi: Survivor, composta da un Ryzen 7 7700X su base X670E Taichi, affiancato da 32 GB di memoria DDR5-5200 e una RTX 4070 Founders Edition.

Il risultato che vedrete è stato ottenuto acquisendo direttamente in 4K, con render a risoluzione nativa senza upsampling e un framerate stabile intorno ai 40 fotogrammi al secondo.