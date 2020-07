Questi passeri, in poco tempo, hanno cambiato il loro canto

Uno studio punta i riflettori su un fatto particolare che vede come protagonisti i passeri dalla gola bianca che, in circa venti anni, hanno cambiato il loro modo di cantare.

Il canto dei maschi è fondamentale per attirare le femmine ed accoppiarsi. I canti dei passeri, in particolare, sono codificati ed ogni individuo della stessa specie impara dai genitori la melodia giusta. E’ stato visto che queste melodie possono essere leggermente diverse, all'interno della stessa specie, da zona a zona, come se fossero tanti dialetti differenti. Ed ecco che uno studio, pubblicato sulla rivista Currenti Biology, ha osservato un evento curioso, un cambiamento drastico nel canto di una determinata specie di passero che vive in America e denominato Passero dalla Gola Bianca (Zonotrichia albicollis).

Questi piccoli hanno cambiato il loro modo di cantare e, invece di una vocalizzazione finale a tre note, sono passati ad una a due sole note terminali. A sorprendere gli scienziati è la rapida evoluzione del modo di cantare di questo passero, la velocità con cui la nuova “canzone” ha preso piede all'interno di ogni comunità della stessa specie. I cambiamenti nel canto, solitamente, rimangono abbastanza circoscritti all'interno di determinate comunità ma non questa volta: l’estensione del nuovo canto ha interessato un areale di 3000 chilometri in venti anni. Per determinare il canto in una zona tanto vasta gli scienziati hanno collaborato con alcuni cittadini che praticavano birdwatching, incaricandoli di registrare il canto di questi piccoli passeri durante le loro esplorazioni. Ma non solo: gli esperti hanno posto dei piccoli registratori direttamente su questi uccelli per registrare i loro vocalizzi.

Ed ecco che, grazie a queste registrazioni, nell'arco di venti anni di studio si è scoperto come questo nuovo canto si stesse diffondendo. La nuova canzone si diffondeva velocemente anche tra comunità lontane tra di loro e veniva sostituita; i nuovi nati imparavano il vocalizzo nuovo e quello vecchio veniva così sostituito. Il passo successivo è quello di capire se il nuovo canto sia più efficiente rispetto al precedente perché, per esempio, permetta ai passeri di aumentare le loro probabilità di accoppiamento.