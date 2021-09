Ecco quanti passi al giorno si devono fare per stare bene: no, non sono 10.000

Fare esercizio fa bene a prescindere, anche se non ci si allena tutti i giorni o per ore e ore. Anche camminare è importante, e sebbene molti credano che il numero minimo di passi per stare bene sia 10.000, un nuovo studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, riconsidera questo numero.

Un team guidato dalla fisica epidemiologa Amanda Paluch dell'University of Massachusetts, ha esaminato un gruppo di 2.000 persone, tra uomini e donne di mezza età (con un'età media di 45 anni), provenienti da quattro diverse città degli Stati Uniti. Le persone indossavano accelerometri che monitoravano il conteggio dei passi giornalieri e della loro intensità durante le ore di veglia.

L'esperimento è iniziato nel 2005 e i partecipanti sono stati seguiti a intervalli regolari negli anni fino al 2018, anno in cui 72 partecipanti erano passati a miglior vita. La natura osservativa dello studio non può trarre affermazioni definitive, ma può comunque offrire degli importanti collegamenti, utili anche per studi futuri.

I ricercatori hanno scoperto che gli individui che facevano almeno 7.000 passi al giorno avevano un rischio di morte prematura inferiore dal 50 al 70% rispetto a coloro che facevano meno di 7.000 passi giornalieri. L'intensità del passo - scoprono gli esperti - non ha avuto alcuna importanza. I risultati mostrano che aumentare il volume di passi giornalieri è importante per ridurre la mortalità, ma farne di più non è stato associato ad alcun beneficio per la salute.

"Fare più di 10.000 passi al giorno non è stato associato a un'ulteriore riduzione del rischio di mortalità", spiegano i ricercatori. La nuova soglia di 7.000 passi è certamente un obiettivo più facile da raggiungere rispetto ai 10.000 e potrebbe spingere molte più persone a farli. Ovviamente questo non è il "numero definitivo", ma sicuramente è un ottimo punto di inizio.

"Nei prossimi anni, il numero di articoli pubblicati che mettono in relazione il conteggio dei passi con la mortalità aumenterà sostanzialmente, poiché molti altri studi hanno completato le loro misurazioni dopo 10 anni o più di follow-up", afferma infine la ricercatrice in attività fisica Nicole Spartano della Boston University.

