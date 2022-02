Passi da gigante per DeepMind di Google: ha creato un'IA che sa programmare

DeepMind di Google continua a registrare passi da gigante. Il colosso dei motori di ricerca ha spiegato che DeepMind ha creato un sistema d'intelligenza artificiale battezzato AlphaCode che è in grado di "scrivere programmi per computer a livello competitivo", senza però diffondere molti dettagli.

Brainbox di Google ha avuto modo di testare questo nuovo sistema ed ha messo a confronto le sue abilità con quelle umane, scoprendo che AlphaCode ha raggiunto un "estimated rank" che rende l'IA migliore del 54% dei programmatori umani, con un Elo Codeforce di 1238.

Come spiegato dai ricercatori, si tratta di un passo in avanti significativo per la programmazione autonoma. Oriol Vinyals, ricercatore principale di DeepMind, parlando con The Verge ha affermato che la ricerca è ancora nelle fasi embrionali, ma i risultati hanno comunque avvicinato l'azienda alla creazione di un'intelligenza artificiale flessibile per la risoluzione dei problemi in autonomia.

"A lungo termine, siamo entusiasti del potenziale di AlphaCode, che potrebbe aiutare programmatori e non a scrivere codice, migliorare la produttività o creare nuovi sistemi perla programmazione software" ha affermato Vinyals.

Qualche anno fa su queste pagine avevamo riportato anche i risultati della sfida di protein folding di DeepMind, che secondo molti potrebbe rivoluzionare il mondo della biologia. Tuttavia, qualche tempo fa Google DeepMind è inciampato sulla matematica.