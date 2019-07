Passi troppo tempo sui social? Un tool ti mostra quanto tempo ti resta prima di morire

Troppo tempo sui social? Nonostante le aziende tech ci vengano in contro dandoci strumenti sempre più accurati per monitorare il tempo che passiamo davanti ad uno schermo, per alcuni i social rimangono una vera dipendenza. Un tool cerca di spingere gli utenti a cambiare abitudini, mostrando i giorni che rimangono... prima della loro morte.

"Ricordati che devi morire", diceva un frate nella celebre scena di "Non ci resta che piangere". Su questa falsa riga, arriva il tool Social Media Death Clock. Una volta installato calcola una data di morte fittizia —escludendo eventuali doti divinatorie dell'estensione— e sulla base di quella l'utente riceve un conto alla rovescia ogni volta che naviga su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

L'idea è chiara: ti mancano tot giorni e ore prima della tua morte, sei davvero sicuro di volere passare la maggior parte delle tue giornate davanti ad un social network?

Eh già, perché come apprendiamo da the Next Web (sulla base dei dati di Statista.com), l'adolescente medio passa davanti ai social media ben 9 ore al giorno. Un dato che fa paura. In media, prendendo in considerazione la totalità degli utenti, una persona media passa sui social almeno 2 ore e mezza al dì.

Trovate l'estensione Social Media Death Clock, una creazione di Anthony Morris, a questo link.