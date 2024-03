La passione degli Aztechi per i sacrifici umani avrebbe origini lontane

La città precolombiana di Teotihuacan è uno dei siti archeologi più importanti del Mesoamerica, che ha permesso agli archeologi di conoscere meglio molte delle culture precolombiane. Una nuova ricerca effettuata sul suo tempio sacrificale ha appena però permesso di scoprire qualcosa di sorprendente.

Teotihuacan raggiunse il suo periodo di massimo splendore fra il 150 e il 450 d.C., divenendo una delle principali città presenti nel continente americano. Alcuni storici la descrivono come una capitale politico-religiosa simile a Roma, seppur il dibattito fra gli accademici non è riuscito a risolvere tutti i misteri che l'avvolgono, tra cui la storia dei suoi fondatori.

Per alcuni storici ad edificare la città furono infatti i Totonachi, mentre secondo altri furono antiche popolazioni Maya, influenzati culturalmente dalla vicina presenza dell'altrettanto misterioso popolo Olmeco.

Quel che è certo è che il sito in cui sarebbe sorta Teotihuacan fu abitato per molto tempo anche prima l'edificazione stessa della città e che buona parte delle sue tradizioni - anche le più sanguinarie - si tramandarono nel tempo, come i tradizionali sacrifici umani.

Buona parte dei popoli precolombiani che vissero a Teotihuacan (tra i più famosi, gli Aztechi) credettero che era possibile interagire direttamente con la natura e con gli dei, inviando come messaggeri le anime dei sacrificati, che venivano violentemente trucidati dai sacerdoti durante complesse manifestazioni religiose che avvenivano di fronte al pubblico.

Uno dei luoghi in cui più frequentemente si ripetevano questi sacrifici era il Tempio dedicato alla Luna, la seconda piramide più grande presente a Teotihuacan e uno dei luoghi più celebri dell'intero continente.

Per quanto questi sacrifici possano oggi apparire terribili, secondo un gruppo di scienziati che ha il professore Trenton Barnes del Williams College fra i principali protagonisti, essi nascondono tuttavia qualcosa di ancor più sinistro e misterioso, che deriva da una tradizione ancora più antica della stessa "invenzione" delle celebrazioni.

"In origine la piramide del Tempio della Luna era ricoperto da centinaia di statue raffiguranti specchi da cui emergeva il dio Serpente Piumato, che più tardi gli Aztechi avrebbero nominato Quetzalcoatl" chiarisce il professore nel suo nuovo articolo pubblicato su Ancient Mesoamerica.

La presenza di questi specchi, costituiti principalmente da superfici riflettenti composti da pirite e ossidiana, indicava l'amore di queste antiche popolazione nei confronti del colore rosso sangue, uno dei più potenti secondo le mitologie precolombiane. Esso infatti rappresenta sia la nascita che la morte, come l'evento di rinnovamento che ciclicamente sconvolgeva la Terra per far sì che la vita non si estingua per sempre.

La passione di questi antichi popoli verso il rosso non solo ha portato le civiltà precolombiane di 3000-2500 anni fa a cercare spasmodicamente tutte le rocce che presentavano questo colore, ma anche a collegare l'origine stessa del loro colore al sangue e al modo con cui si nutriva la natura.

Secondo i loro miti, il sangue era ciò che nutriva la Terra e quello che desideravano gli dei per placare la loro ira. Esso, dopo essere stato assorbito dal suolo e dalle rocce, poteva anche diventare ossidiana, risultando così lo strumento perfetto per togliere la vita o decorare le statue delle divinità. Tutto ciò che disponeva un colore simile era dotato di proprietà magiche e taumaturgiche, anche se veniva utilizzato di rado in questo senso.

A seguito della passione dei popoli precolombiani nei confronti delle rocce di colore rosso, presto l'ossidiana divenne l'elemento più importante della loro cultura e della loro economia, spingendo le città più ricche e militarizzate ad acquisire sempre di più il controllo delle sue sorgenti, finché assoggettarono le città vicine.

Non a caso più tardi le statue degli dei che circondavano i tempi e le grandi piramidi vennero decorati con schegge di ossidiana purissima. Il sangue che sgorgava dalle vittime sacrificali andava infatti a ricoprire non solo le gradinate ma anche queste statue, il cui sguardo risultava più vivo al momento della cerimonia e permetteva di leggere cosa pensavano gli dei.

A confermare questa teoria ci sono state molteplici scoperte. In primis, gli archeologi hanno trovato sotto la piramide del Serpente piumato 200 scheletri appartenuti a sacrifici umani. Inoltre tra questi scheletri sono stati trovati diverse lame sacrificali fatti di ossidiana. La Piramide della Luna fornì da base per tutti gli altri edifici pubblici di Teotihuacan e molti frammenti di ossidiana sono stati infine trovati in diversi siti precolombiani, chiarendo come le varie popolazioni si siano tramandate alcuni miti e l'abilità di lavorare questa roccia per ottenere specchi e superfici riflettenti.

Il culto degli specchi sembra essere decollato a Teotihuacan proprio mentre si diffondeva l’uso dell’ossidiana per realizzare armi da guerra e lame sacrificali. Un dato che chiarisce come la guerra e il sacrificio umano fossero divenuti fondamentali per mantenere sotto controllo la folla di fedeli che si radunavano nei grandi tempi come il controllo stesso degli imperi che si stavano instaurando.

