La passione per la Serie A resta alta, DAZN: '6 milioni di spettatori medi a giornata'

Non sembrano trovare riscontri reali le voci che parlavano di disdette a raffica a DAZN da parte dei tifosi della Juventus, che rappresenta la squadra più tifata in Italia. Gli ultimi dati diffusi dal CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, confermano come la passione e l’audience nei confronti del campionato.

Dai dati diffusi da ANSA, infatti, si nota come l’audience su DAZN continui ad essere elevato ed ogni giornata in media registra circa 6 milioni di spettatori. La partita più vista è stata Juventus-Inter della 13esima giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal Derby di Milano della 21esima giornata a quota 2,1 milioni e Napoli-Juventus con 1,8 milioni.

Soddisfatto per il riscontro lo stesso AZZI, il quale evidenzia come “l’audience della Serie A trasmessa in streaming su DAZN conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato”. L’amministratore delegato ha anche sottolineato come i dati mostrino un cambio per le abitudini di visione e “grazie alla flessibilità permessa dal live streaming cresce la fruizione “on the go” e ormai il 30% dei dispositivi connessi è mobile. Di fronte ad un comportamento del consumatore che sta cambiando profondamente, il campionato sta restituendo risultati decisamente positivi”.

Anche la 25esima ha registrato riscontri importanti ed è stata vista da 5,3 milioni di spettatori, “nonostante il dato sia stato penalizzato per va di una nuova configuazione su Tizen che ha generato un decremento tra il 20 ed il 30% su base individui verso il totale degli ascolti”.

Il dato assume ancora maggiore importanza anche alla luce del fenomeno dell’IPTV e pezzotto di cui abbiamo a più riprese parlato.