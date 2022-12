Altro passo indietro per Apple AR: il lancio slitta a fine 2023?

Proprio quando il lancio del visore per la realtà aumentata di Apple sembrava prossimo, un nuovo rumor emerso in rete ritratta e spiega che il dispositivo potrebbe vedere la luce solo nella seconda metà del prossimo anno a causa di alcuni problemi di natura software non specificati.

La notizia proviene da Ming-Chi Kuo, secondo cui la distribuzione del visore avverrà solo nella seconda metà del prossimo anno, a causa di un problema relativo al software di cui non si conoscono i dettagli. Kuo spiega anche che è probabile che le spedizioni di massa delle componenti partano prima, ma il visore completamente assemblato non dovrebbe vedere la luce prima dell’ultima parte del 2023. Non è però da escludere che la presentazione avvenga prima, forse anche alla WWDC 2023 di Giugno.

Agli sviluppatori, però, l’SDK per creare le applicazioni ed esperienze per il visore dovrebbe essere consegnato in anticipo: anche in passato il colosso di Cupertino ha adottato una strategia simile.

L’analista prevede che nel 2023 Apple distribuirà meno di 500mila Apple AR, un numero non elevato ma che potrebbe essere legato al lasso di tempo troppo elevato tra annuncio e lancio.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.