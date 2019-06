Un primo passo per combattere il dolore cronico è stato compiuto

Circa l'8% della popolazione mondiale soffre di dolore neuropatico, e si prevede che il numero di malati aumenterà di pari passo con una maggiore aspettativa di vita. Si chiama dolore cronico quella sindrome che persiste dopo la guarigione, solitamente dopo circa 3 mesi.

I pazienti che ne sono affetti fanno uso massiccio di anti dolorifici, "senza mai ottenere veramente buoni risultati", come afferma l'autrice principale dell'articolo, Mette Richner, impiegata presso il Dipartimento di Biomedicina e il centro di ricerca DANDRITE, entrambi parte dell'Università di Aarhus, in Danimarca.

Questo dolore può essere scatenato da una lesione acuta o da una malattia cronica (come il diabete), e chi ne soffre può sentire differenti sensazioni tra cui bruciore, formicolio, congelamento o accoltellamento in modo cronico.

Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, ha osservato che la sortilina, una proteina presente sulla superficie delle cellule nervose, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo del dolore nei topi di laboratorio, e con ogni probabilità anche negli esseri umani.

Lo studio, che si basa su oltre un decennio di ricerca, fornisce speranza per lo sviluppo di un farmaco che possa aiutare le persone che soffrono di questa malattia. Richner spiega che il dolore cronico è provocato da cellule nervose iperattive.

"Una volta che si sono verificati danni ai nervi e le cellule nervose sono impazzite, vengono rilasciate delle molecole che iniziano un effetto domino che innesca il dolore. L'effetto domino può essere inibito da una particolare molecola nel midollo spinale chiamata neurotensina, e i nostri studi dimostrano che la neurotensina viene "catturata" dalla sortilina."

Attualmente questa ricerca è stata testata sui topi, ma poiché alcuni dei meccanismi fondamentali sono abbastanza simili anche negli esseri umani, fornisce un'indicazione di ciò quello che accade nelle persone che soffrono di questo dolore.

Il dolore cronico può essere scatenato da malattie croniche come il diabete e la sclerosi multipla (colpisce circa un terzo delle persone in questi due gruppi di pazienti) o può verificarsi in seguito ad amputazione, lesioni cerebrali e del midollo spinale (che colpisce quasi sette pazienti su dieci affetti da queste lesioni) e chemioterapia (sette pazienti su dieci ne soffrono).

Queste ricerche sono riuscite a trovare un pezzo importante di un puzzle ancora più grande, afferma Richner, un primo passo per la risoluzione di una patologia che fa soffrire ogni giorno tantissime persone.