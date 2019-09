Un passo avanti per la fotonica potrebbe portare a tecnologia Lifi

Dei ricercatori del City College di New York hanno mostrato il funzionamento di un LED (light-emitting diode) basato su quasi particelle metà luce e metà materia in materiali atomicamente sottili. Portando avanti le scoperte nel campo della fotonica e con implicazioni per la tecnologia Lifi.

Questo è anche il primo esperimento di successo di un emettitore di luce ad azionamento elettrico che utilizza semiconduttori atomicamente sottili incorporati in una struttura di cattura della luce (cavità ottica). La ricerca è stata condotta dal fisico Jie Gu e dal collega Biswanath Chakraborty, in collaborazione con il fisico Mandeep Khatoniyar. I LED, solitamente realizzati in materiali a basse temperature, funzionano in questo caso a temperatura ambiente e sono realizzati la tecnica dello "scotch tape".

"Il fatto che questo dispositivo sia fabbricato utilizzando pile di materiali atomicamente sottili e funziona a temperatura ambiente lo rende un primo passo importante verso una dimostrazione tecnologicamente rilevante", ha osservato Vinod Menon, presidente della cattedra di fisica nella divisione di scienze del City College, aggiungendo: "Una potenziale applicazione di questi LED ibridi è la velocità di funzionamento, che può tradursi nell'utilizzo per sistemi di comunicazione basati su LED, compresa la tecnologia LiFi". La LiFi è una tecnologia senza fili che utilizzerebbe i LED per la trasmissione dei dati. I vantaggi, rispetto al tradizionale Wi-Fi, consistono principalmente in una maggiore velocità di trasmissione dati.



In un futuro che punta sempre di più all'importanza della rapidità dell'informazione, ricerche come questa sono l'avanguardia di un futuro che ora chiameremmo fantascientifico. Fantascientifico come invertire il tempo, o trasportare messaggi senza veicoli!