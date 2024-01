Un grande passo per la fusione nucleare sta per essere condotto in Corea del Sud

In Corea del Sud, un progetto ambizioso sta prendendo forma, promettendo di rivoluzionare il campo dell'energia nucleare. Il dispositivo KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), noto anche come "sole artificiale", ha ricevuto un importante aggiornamento che potrebbe portarlo a generare plasma ad altissime temperature.

Stiamo parlando di un dispositivo sperimentale situato a Daejeon, in Corea del Sud, il cui obiettivo è creare le condizioni estreme necessarie per realizzare la fusione nucleare sostenuta, lo stesso processo che alimenta il Sole e altre stelle. Utilizzando un tokamak, un reattore a forma di ciambella, il KSTAR riesce a controllare il plasma – un gas caldo e carico di ioni positivi ed elettroni liberi.

Il "sole artificiale" ha raggiunto per la prima volta i 100 milioni di gradi Celsius nel 2018, mantenendo questa temperatura per 1,5 secondi. Negli anni successivi, è riuscito a estendere questo periodo a 8 secondi nel 2019, 20 secondi nel 2020 e, più recentemente, a 30 secondi nel 2022. Con l'ultimo aggiornamento, che ha visto la sostituzione del carbon divertor con uno in tungsteno, un materiale con un alto punto di fusione e altre qualità desiderabili, si prevede che il KSTAR possa mantenere queste temperature estreme per periodi ancora più lunghi.

Gli esperimenti con il nuovo ambiente di tungsteno divertor continueranno fino a febbraio 2024, con l'obiettivo di raggiungere i 300 secondi entro la fine del 2026. La fusione nucleare, che avviene quando due nuclei atomici leggeri si combinano per formare un nucleo più pesante, rilasciando una quantità colossale di energia, potrebbe teoricamente essere catturata per produrre quantità quasi illimitate di elettricità.

Questo processo, che avviene nel cuore del più grande dispositivo di fusione del nostro sistema solare, il Sole, richiede temperature estremamente elevate sulla Terra per superare la repulsione elettrica reciproca dei nuclei. Il plasma deve anche essere contenuto da forti campi magnetici. Creare queste condizioni per periodi prolungati non è un'impresa facile, ma gli scienziati di tutto il mondo sono ansiosi di padroneggiare la fusione nucleare.

"In KSTAR, abbiamo implementato un divertor con materiale di tungsteno, che è anche la scelta fatta in ITER. Ci sforzeremo di contribuire con i nostri migliori sforzi nell'ottenere i dati necessari per ITER attraverso gli esperimenti KSTAR", ha dichiarato il Dr. Suk Jae Yoo, presidente del Korea Institute of Fusion Energy, in una dichiarazione.