Passo indietro per Chrome 70: separerà il login del browser con quello dei siti Google

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine la polemica scatenata da alcuni ricercatori di sicurezza a seguito di una funzionalità presente in Chrome 69 e che collega il login al browser con quello dei siti web Google nel momento in cui si accede ad una di queste pagine.

Il motore di ricerca attraverso varie dichiarazioni rilasciate dai propri rappresentanti ha reso noto che la sincronizzazione delle password e della cronologia non avviene in automatico, contrariamente a quanto affermato inizialmente, e deve comunque essere attivata manualmente dagli utenti.

Le molte polemiche però evidentemente hanno spinto la società di Mountain View a fare un passo indietro ed attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Chrome, il product manager Zach Koch spiega che con Chrome 70 il problema verrà affrontato.

Google infatti ha reso noto che con la prossima versione del browser il collegamento resterà comunque attivo, ma gli utenti saranno liberi di attivarlo o disabilitarlo attraverso una nuova impostazione inserita nel pannello opzioni dell'app.

E' già possibile disabilitare questo comportamento del browser, anche da Google Chrome 69. Basta digitare nella barra d'indirizzo il comando "chrome://flags/ #account-consistency" ed impostare "Identity consistency between browser and cookie jar" su "Disabled". In questo modo il browser rimuoverà il login automatico.