Passo indietro per Telegram, la compagnia cancella la ICO

Telegram, il servizio di messaggistica istantanea che negli ultimi tempi ha affrontato una serie di blocchi, sarebbe in procinto di annullare la ICO. La notizia è stata rivelata da una fonte anonima vicina alla società al Wall Street Journal, secondo cui Durov e soci non avrebbero più interesse nel lanciare una moneta virtuale.

La notizia rappresenterà senza dubbio un duro colpo per gli investitori, che avevano pregustato un ottimo affare dal punto di vista finanziario, dal momento che si sarebbe trattata di una delle ICO più importanti della storia, con un valore complessivo superiore ad 1,7 miliardi di Dollari, che erano già stati raccolti.

Un'altra fonte, sempre citata dal Wall Street Journal, riferisce che la decisione sarebbe stata presa a causa delle normative più rigide della Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission ed altri legislatori che, avendo aumentato l'attenzione nei confronti delle criptovalute, cambiando radicalmente la situazione del mercato.

E' infatti chiaro a tutti che da gennaio, ovvero quando Telegram ha ufficializzato le proprie intenzioni di lanciare una moneta virtuale, la presa dei legislatori sia aumentata. Ciò è successo non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, dove il presidente della SEC ha rilasciato delle dure dichiarazioni nei confronti delle iCO e delle monete virtuali, che secondo lo stesso verrebbero anche commercializzate illegalmente e per scopi sinistri, come traffico di armi e terrorismo.

Tuttavia, non è da escludere che Telegram abbia semplicemente racimolato abbastanza denaro dalla vendita privata dei token e non necessiti più di una IPO. La prima prevendita di febbraio, infatti, ha permesso alla compagnia di Durov di ottenere 850 milioni di dollari da 81 investitori; a Marzo, la società ha annunciato di aver raccolto altri 850 milioni di Dollari da 94 investitori, il che porta il totale a 1,7 miliardi di Dollari da 200 investitori privati.