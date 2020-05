Siamo un passo più vicini al viaggio interstellare grazie al grafene

Lo sappiamo: i razzi convenzionali non sono abbastanza potenti da permetterci di viaggiare attraverso anni luce in un tempo ragionevole. Anche i missili nucleari potrebbero non essere sufficienti. Quindi come potrà l'umanità esplorare l'Universo? La speranza potrebbe essere riposta in una vela solare fatta interamente in grafene.

Le vele solari riflettono la luce solare o la luce di un potente laser; i fotoni di luce non hanno alcuna massa, ma hanno slancio. Quando quest'ultimi colpiscono una superficie, danno una piccola spinta. Nel 2015, e nel 2019, la Planetary Society ha lanciato vele solari di prova come banco di prova. Hanno dimostrato che la luce solare potrebbe essere utilizzata per aumentare l'orbita di un piccolo satellite. Ma c'è ancora molta strada da fare prima che le vele leggere siano pratiche. Per ottenere una spinta seria dalla luce, però, la vela dovrà essere enorme.

Con materiale come il mylar riflettente, la vela avrebbe così tanta massa che la maggior parte della spinta ottenuta sarebbe sprecata sulla vela stessa. Ciò di cui abbiamo bisogno è un materiale estremamente leggero ma forte così da attuare la spinta necessaria. Di recente, un team di ricercatori ha esaminato uno dei materiali più leggeri disponibili sulla Terra: il grafene.

Al momento, possiamo produrre solo piccoli fogli di grafene, quindi il team ha costruito una vela solare in miniatura di soli 3 mm di diametro e con una massa inferiore a 250 microgrammi. Gli esperti hanno quindi collocato la loro piccola vela in una camera di microgravità e l'hanno illuminata con laser che variano in potenza da 0.1 W a 1 W. La vela ha ottenuto un'accelerazione dieci volte più grande di quella che avrebbe potuto ottenere semplicemente irradiando calore.

Lo studio ha dato i suoi frutti ed è una buona dimostrazione per il futuro. La prossima e più grande sfida è quella di aumentare le dimensioni di una vela in grafene. Sono stati realizzati fogli di grafene più grandi, ma nulla paragonabile alle dimensioni di una vela di un chilometro.