Le password dei defunti devono andare agli eredi: la sentenza del Tribunale di Milano

Le password e gli account digitali costituiscono l’eredità. E’ questa la decisione del Tribunale di Milano, il quale ha stabilito che una donna potrà entrare in possesso degli account iCloud, mail e dei profili social del marito defunto.

La donna aveva portato il caso in tribunale dopo che le big tech (Apple, Microsoft e Facebook) avevano chiesto l’autorizzazione al Tribunale per darle l’accesso agli account del marito morto. La vedova aveva motivato la scelta di portare la questione in tribunale affermando che all’interno di tali account sono presenti video e foto del marito con i figli ma anche lettere d’addio e dichiarazioni contenenti le ultime volontà.

Il legale ha spiegato a Il Messaggero che il provvedimento ricorda come i contenuti degli account siano a tutti gli effetti come i cassetti delle scrivanie e possono entrare a far parte dell’eredità come le lettere e le fotografie custodite. “La decisione del Tribunale di Milano risponde certamente ad un interesse meritorio di tutela dei figli minori ma, allo stesso tempo, evidenzia una falla normativa nel sistema di protezione post mortem dei dati contenuti nei nostri account” continua Marco Meliti.

Occorre sottolineare che sulla questione si sono già mossi da anni i social. Facebook ad esempio consente di indicare un erede che prenderà il controllo dei profili dopo la morte.