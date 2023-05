Quali sono le password più diffuse in Italia? HWG lo ricorda e c'è la top 200 NordPass

Il World Password Day 2023 si avvicina, considerando che il primo giovedì di maggio risulta ormai imminente. In questo contesto, risulta bene effettuare, così come consigliato da HWG (società specializzata nell'erogazione di servizi gestiti e consulenza in ambito cyber security) un "ripasso" relativamente alle password più usate in Italia.

Infatti, conoscere queste ultime può tornare utile per comprendere quali password evitare. A tal proposito, come ben potete immaginare, le idee maggiormente "in voga" tra i connazionali non sono in realtà molto sicure e andrebbero evitate. Di seguito "riassumiamo" 10 password da cui potreste voler stare alla larga, se tenete alla sicurezza dei vostri account.

Le 10 password più usate in Italia nel 2022 secondo NordPass: evitatele

123456 123456789 password ciao juventus napoli ciaociao 12345 12345678 martina

Nel caso vi stiate chiedendo in quanti secondi possono essere scoperte tali password, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di NordPass, in cui risulta possibile trovare la lista delle 200 password più comuni nel nostro Paese nel 2022. Spoiler: nella succitata lista la password più "sicura" (si fa per dire) è "martina", che può essere potenzialmente scoperta in appena 13 secondi. Capite bene che è meglio evitare il tutto.

Interessante per il resto notare che, guardando alla top 200, si possono trovare spesso nomi di persona (da "monica" a "fabrizio") e nomi di grandi aziende (da "ferrari" a "samsung"), nonché espressioni comuni del nostro Paese (alcune è sicuramente meglio non ripeterle). Ciò che conta, in ogni caso, è chiaramente che singole parole e "unioni" di parole semplici sono poco sicure. Altra cosa: no, non basta inserire dei numeri per avere una password sicura.

Come fare, dunque, per avere una password "a prova di hacker"? In un comunicato stampa datato 2 maggio 2023 e legato al World Password Day, HWG ha voluto fornire qualche consiglio in merito, che riportiamo di seguito.

Uno dei suggerimenti più comuni, per esempio, è cambiare frequentemente la propria password. Può sembrare un'attività superflua e faticosa perché implica ricordare ogni volta una parola diversa, ma il segreto sta proprio nell'utilizzare lo stesso schema, ma cambiando le combinazioni. In questo modo sarà più facile ricordarla. Un altro consiglio è senz'altro quello di utilizzare per ogni piattaforma una password differente. Il problema di usare una password comune per tutte le applicazioni è che gli hacker, una volta scoperta, potranno avere accesso a qualsiasi vostra informazione mettendo a rischio i dati sensibili. Infine, un grande alleato è l'autenticazione a due fattori che permette di avere più controllo della situazione grazie alla richiesta di accesso prima di poter entrare in qualsiasi applicazione. Questa tecnologia può combinare due o più credenziali indipendenti l'una dall'altra, superando il limite strutturale dell'utilizzo delle classiche chiavi di accesso.

Insomma, in questo campo anche pochi semplici passi possono consentire di avere un grado di sicurezza in più. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata anche al nostro approfondimento relativo alle password a prova di IA, dato che in quest'ultimo si fa riferimento a ulteriori fattori.