Quale password manager scegliere? Ecco alcune soluzioni popolari

Nonostante la traiettoria della password sia ormai in fase calante per via del crescente successo delle passkeys, la necessità di ricordare e tenere al sicuro decine di credenziali diverse (quando non addirittura centinaia) è ancora molto comune. Ecco dunque alcuni Password Manager popolari che potrebbero fare al caso vostro.

Il primo Password Manager che vi consigliamo è 1Password: si tratta di un software disponibile per tantissimi dispositivi, tra cui PC, tablet e smartphone, con un'interfaccia semplice ed estremamente user-friendly. 1Password permette di collegare tra loro le password che avete salvato su tutti i vostri device, garantendo anche delle funzioni di autofill avanzato di moduli e tenendo sempre al sicuro dati sensibili come quelli delle vostre carte di credito. Per di più, 1Password supporta le passkeys, il che lo rende perfetto per gestire la sicurezza dei vostri dati sul web a tutto tondo.

Un'altra alternativa molto popolare è Nordpass, il Password Manager dei creatori di NordVPN. Di recente, il software ha ricevuto un aggiornamento che implementa una serie di nuove feature e che estende la compatibilità del servizio a tutti i device Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Inoltre, il suo abbonamento gratuito vi permette di memorizzare e condividere sui vostri dispositivi tutte le password che volete, dal momento che non presenta alcun limite massimo al numero di credenziali registrabili. Sempre con il piano gratuito, inoltre, avrete accesso ad un generatore automatico di password e ad un sistema di autenticazione a più fattori per i vostri account che necessitano di maggiore sicurezza.

Per concludere, molti utenti fanno oggi riferimento a Dashlane, il quale presenta sia un piano gratuito che uno "famiglia" che potete condividere con altri utenti. Anche in questo caso, la versione free vi permette di memorizzare un numero illimitato di password su un solo device, mentre la condivisione di queste ultime tra più dispositivi è riservato agli abbonamenti a pagamento. Anche qui, poi, c'è una funzione di autofill avanzata, che si unisce a diverse possibilità di personalizzazione e a dei controlli periodici sulla sicurezza delle vostre password.