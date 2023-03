Quali password non usare? Di certo meglio evitare queste

Abbiamo già trattato su queste pagine l'importanza di scrivere password lunghe e complesse, cosa che potreste voler ripassare, ma è bene effettuare anche una sorta di vademecum relativo a quali sono invece le password da non usare, o quantomeno quelle che è certo non sia un bene provare a impostare (in quanto ben note).

A tal proposito, come ricordato anche da Pocket-lint, ci sono almeno 25 password molto comuni che potrebbero seriamente mettere a rischio la sicurezza dei vostri account. Infatti, potenzialmente dei malintenzionati potrebbero rapidamente provare queste combinazioni, riuscendo ad accedere senza permesso ai vostri dati. Meglio dunque evitare quantomeno la lista di seguito.

25 password da non usare

123456;

123456789;

12345;

qwerty;

password;

12345678;

111111;

123123;

1234567890;

1234567;

qwerty123;

000000;

1q2w3e;

aa12345678;

abc123;

password1;

1234;

qwertyuiop;

123321;

password123;

888888;

princess;

dragon;

password1;

123qwe.

Come potete vedere, spesso si tratta di semplici combinazioni di numeri (magari derivanti dalla disposizione dei pulsanti della tastiera) o di parole molto comuni. Ciò che potrebbe però non essere chiaro esattamente a tutti è che non basta combinare lettere e numeri per creare una password definibile "realmente sicura", dato che ci sono combinazioni ben diffuse anche in quel campo.

Non è dunque un caso che alcuni servizi al giorno d'oggi chiedano "di default" all'utente di rispettare determinate "regole", ad esempio inserire un carattere speciale e così via. Per maggiori dettagli in questo contesto, però, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sui trucchi per creare password sicure.