Quali sono le password più sicure? Ecco come proteggersi dalle IA

Se una lettura alle password più utilizzate nel 2022 vi ha fatto decidere di puntare su qualcosa di più sofisticato, potrebbe comunque non bastare per un attacco mediato da un'Intelligenza Artificiale.

Le IA sono sicuramente il futuro, ma possono anche rivelarsi insidiose. Perlomeno quelle come PassGAN, l'IA che indovina le password in un tempo variabile a seconda della loro difficoltà.

Pensate che una password numerica può essere violata in maniera praticamente istantanea se composta da 4 a 11 caratteri, mentre potrebbero essere necessari fino a 10 mesi per una sequenza di 18 numeri.

Solo lettere minuscole possono essere identificate in uno schiocco di dita fino a 7 caratteri, poi le cose potrebbero farsi più complicate, arrivando alla bellezza di 22 milioni di anni per 18 caratteri.

Si ragiona nell'ordine dei miliardi, invece, dopo i 16 caratteri per password miste tra lettere maiuscole e minuscole, ma anche queste fino a 6 caratteri sono facilmente recuperabili.

Lettere maiuscole, minuscole e numeri invece spaziano dall'"istantaneo" fino a 6 caratteri ai 96mila miliardi di anni per una che arriva a 18.

Infine, se a queste ultime aggiungiamo i simboli, persino per 8 caratteri sono necessarie 7 ore, arrivando a 6 milioni alla quarta anni per una lunga 18 elementi.

Per saperne di più vi alleghiamo la lista completa in calce, mentre per sapere un po' di percentuali, sappiate che il 51% delle password può essere indovinato in un minuto, il 65% in un'ora e si sale al 71% se concediamo all'IA un giorno. Un mese, invece, è il tempo necessario per coprire l'81% delle password comuni.