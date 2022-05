Quali sono le password più usate nel 2022? La regina è sempre quella, purtroppo

Il World Password Day del 2022 è stato il giorno perfetto per i ricercatori di cybersicurezza per parlare nuovamente con gli utenti di tutto il mondo della protezione degli account social e non solo. Dopo avere visto le password più usate dai dirigenti di alto livello, ecco quali sono le password più usate al mondo nel 2022.

Le ultime statistiche raccolte dagli esperti e riprese da Cybernews parlano chiaro: la classifica vede ancora una volta sopra tutti “123456”, seguita a ruota dalla più complessa “123456789”. A questo punto penserete che “1234567890” è al terzo posto, ma invece si colloca al decimo; sul gradino più basso del podio si trova, invece, la sempreverde “qwerty”. A chiudere la Top 5 sono “password” e “12345”.

Tra la sesta e la nona posizione troviamo, quindi, alternative come “qwerty123”, “1q2w3e”, “12345678” e “111111”, in ordine. La questione sicurezza sembra proprio non essere propriamente tra le più importanti per gli utenti, i quali continuano a porsi in situazioni rischiose per pigrizia. Se a ciò aggiungiamo il fatto che le stesse password sono tra le più popolari anche per CEO e imprenditori di grandi aziende, la vastità del problema risulta evidente. Ogni anno la speranza è quella di assistere a un cambio di tendenza, ma ciò difficilmente avverrà alla luce degli ultimi risultati.

Proprio in occasione della Giornata Mondiale delle Password, però, è nata l’alleanza Apple-Google-Microsoft per un futuro senza password.