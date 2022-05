Quali sono le password più usate dai dirigenti di alto livello? La sicurezza scarseggia

Con l’approssimarsi del World Password Day del 5 maggio 2022 gli esperti di cybersecurity tornano a parlare con il pubblico delle password più famose al mondo tra tutti gli utenti, dai semplici consumatori ai CEO di grandi aziende. A tale proposito, la lista delle password più usate dai dirigenti di alto livello vi sorprenderà.

L’ultima analisi di NordPass parla chiaro: i responsabili aziendali di alto livello hanno abitudini sbagliate come molti altri utenti di Internet in termini di password. Nonostante gli esperti continuino a esortare le società a prendere sul serio i rischi informatici, imprenditori, CEO e altre figure dell’alta dirigenza insistono a utilizzare “123456” come password principale per i loro sistemi aziendali: si parla addirittura di oltre 1,1 milioni di utilizzi! Seguono a ruota “password”, usata oltre 700.000 volte, e le seguenti: “1q2w3e”, “12345”, “11111” e “qwerty”.

La ricerca è stata effettuata con ricercatori responsabili dell’analisi di oltre 290 milioni di violazioni di dati in tutto il mondo, dove però tra i più colpiti troviamo Francia e Regno Unito con rispettivamente 200 milioni e 600 milioni di password violate tra imprenditori, vertici aziendali e altre figure dirigenziali di alto livello.

“È incredibile quanto tutti tendiamo a pensare in modo simile, e questa ricerca non fa che confermare come ciò che potremmo considerare decisamente originale, in realtà ci colloca nell’elenco dei più comuni”, afferma Jonas Karklys, CEO di NordPass. “Tutti, dai gamer adolescenti agli imprenditori, sono bersagli di crimini informatici; l’unica differenza è che, di norma, le realtà aziendali pagano un prezzo più alto per la loro incoscienza”.

