Quali sono le password più usate in Italia nel 2022? Tra grandi classici e calcio

L’Italia è il sesto paese al mondo per attacchi ransomware subiti, ma mostra anche altri tristi dati nel settore della sicurezza informatica. Uno studio recente ha individuato le password più utilizzate in Italia e, come purtroppo ci si poteva aspettare, quelle più scelte dai cittadini sono le meno sicure esistenti.

L’analisi condotta da NordPass parla chiaro e mostra un risultato prevedibile, osservando gli anni precedenti: la password più comune del 2022 è “123456”, seguita da “123456789”; poco più lunga, ma pur sempre estremamente comoda e apparentemente più sicura. Al terzo posto si colloca “password”, sorprendentemente diventata la password più utilizzata al mondo.

Le squadre di calcio trovano un po’ di spazio nella Top 10: “juventus” si aggiudica il quinto posto, mentre “napoli” si posiziona al sesto. Le sequenze di numeri come “12345” e “12345678” seguono e si intervallano con nomi di persone: “martina” e “giulia” si posizionano infatti rispettivamente in decima e undicesima posizione, con il duo “francesca” e “francesco” alla quindicesima e sedicesima.

I ricercatori hanno dunque notato che la blasfemia non manca nella Top 20, e si mostra sia al quattordicesimo posto della classifica generale, sia nel resto della lista. Insomma, la seccatura coinvolge anche le password.

