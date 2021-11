Quali sono le password più usate al mondo? In vetta c'è sempre 123456

L’analisi di NordPass sulle password più utilizzate in Italia nel 2021 (spoiler: c’è una grossa sfida tra Napoli e Juventus) trova un sequel nello studio del trend globale in ambito sicurezza. Come ogni anno, i ricercatori specializzati hanno compilato l’elenco delle 200 password più comuni al mondo.

Senza trattare l’elenco completo, che comunque troverete nella pagina dedicata da NordPass linkata in calce alla notizia, diamo una rapida occhiata ad alcune delle password più usate a seconda dei dettagli più interessanti o divertenti.

Innanzitutto, in cima alla classifica notiamo la conferma del sempreverde “123456”, password che risulta al primo posto in ben 43 dei 50 Paesi analizzati dal team di esperti. I grandi classici come “qwerty”, “password” e “1q2w3e” restano ancora oggi nella Top 20 e non intendono spostarsi, per la gioia degli hacker. Altre tradizioni sono poi “111111”, “123123” e “iloveyou”. A sorpresa, però, quest’ultima risulta in calo rispetto agli anni scorsi: nel 2019 risultava infatti al 14° posto su scala globale, mentre oggi è al 22° posto!

Nel database da 4 TB delle 200 password più comuni scoviamo poi altre curiosità: l’84,5% dei codici analizzati può essere scovato dai software di crack in meno di un secondo, mentre l’anno scorso era “solo” il 73%. Il nome più usato al mondo come password è “Micheal”, al 66° posto nella classifica generale. I marchi di automobile più famosi sono “Ferrari” e “Porsche”, mentre la squadra di calcio preferita sembra essere “Liverpool”. Gli artisti musicali preferiti, in ordine, sono “Metallica”, “Slipknot”, “Blink-182” e “Onedirection”. L’animale numero uno al mondo? Il delfino, con la password “Dolphin”. La Top 10 globale, comunque, la troverete in calce alla notizia.

Questa scherzosa classifica ha un obiettivo ben chiaro: aumentare la sensibilizzazione per quanto riguarda la gestione delle proprie password, dato che sono la chiave di accesso alla nostra vita digitale. Più complesse sono, meglio è. Prestate quindi molta attenzione ai codici che utilizzate!

Sempre a proposito di sicurezza informatica, recentemente abbiamo visto qual è il miglior antivirus gratuito del 2021.