Lui è Pat, il topo più vecchio del mondo che ha battuto tutti i record

Ci sono animali che hanno battuto moltissimi record di longevità sul nostro pianeta. Un esempio è Bobi, il cane vivente più anziano del mondo, o Pat, che è appena stato soprannominato il più vecchio topo vivente dal Guinness World Records.

Questa creaturina è la più piccola specie di topo del Nord America e i suoi simili sono vitali per la vita delle piante, incoraggiano la crescita dei vegetali e aiutano a disperdere i semi mentre scavano nella terra. Pat, dal canto suo, ha l'incredibile età di 9 anni e 209 giorni - un record assoluto per quanto riguarda la specie.

L'animale prende il nome dell'attore Sir Patrick Stewart e risiede al San Diego Zoo Safari Park, dov'è nato nel 2013. I ricercatori studiano attentamente la genetica e il comportamento dei topi per garantire che gli individui possano essere rimessi in libertà per ripopolare le loro file, che si pensavano fossero estinte fino a qualche tempo fa.

"Questo riconoscimento è così speciale per il nostro team ed è significativo per la specie", ha affermato in una dichiarazione la dott.ssa Debra Shier, che ha istituito e supervisiona il programma per la conservazione. “Questo riconoscimento è anche un simbolo di apprezzamento per le specie che le persone non conoscono molto perché non fanno parte della 'megafauna' carismatica, ma sono altrettanto fondamentali per la funzione dell'ecosistema."

Anche i topini meritano il loro momento di notorietà.