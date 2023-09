Questa patata chimerica è il frutto di uno strano parassita

Dal fungo che zombifica gli insetti al protista che trasforma i lupi in capobranco, i parassiti sono organismi tanto affascinanti quanto inquietanti. E le piante della famiglia delle Balanophoraceae non fanno eccezione.

Le infiorescenze di questi vegetali, che vivono negli angoli più remote delle foreste tropicali, potrebbero essere tranquillamente scambiate per funghi che crescono intorno alle radici degli alberi. Ma il segreto delle Balanophoraceae è nascosto nel sottosuolo.

Molte piante parassite utilizzano una specie di radice chiamata haustorium per penetrare nella pianta ospite e rubarle le sostanze nutritive. Le Balanophorae hanno una tattica tutta loro: inducono il sistema vascolare della pianta ospite a crescere all’interno di un tubero, formando un organo sotterraneo formato da tessuto misto ospite-parassita. Questo tubero chimerico è l'interfaccia in cui Balanophora ruba le sostanze nutritive dalla pianta ospite.

Per comprendere meglio come queste piante abbiano sviluppato caratteristiche tanto uniche, alcuni scienziati dell’Università della Columbia Britannica hanno analizzato il DNA di Balanophora confrontandolo con quello di Sapria, un'altra pianta parassita estrema della famiglia delle Rafflesiaceae che ha un corpo vegetativo molto diverso.

Lo studio ha rivelato che Sapria e Balanophora hanno perso rispettivamente il 38% e il 28% dei loro genomi, evolvendosi fino a diventare completamente dipendenti dalle piante ospiti. In particolare, queste piante non hanno più i geni responsabili della fotosintesi e di altre capacità biologiche comuni nelle piante verdi come lo sviluppo di radici e l’assorbimento dell’azoto.

Sapria e Balanophora si sono evolute da gruppi distinti di piante distinti e sono esteticamente molto differenti. Tuttavia, il nuovo studio dimostra che un cambiamento simile nel DNA può portare specie estremamente diverse ad assumere uno stile di vita comune.