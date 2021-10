Il patrimonio di Elon Musk è aumentato di 36 miliardi in un solo giorno: è record

Giornata da incorniciare per Tesla ed il suo CEO, Elon Musk. L'annuncio di Hertz arrivato di prima mattina relativa alle intenzioni di acquistare 100mila Tesla per il suo servizio di noleggio auto, ha dato il via ad un rally delle azioni che, come avvenuto anche in passato, ha portato ad un incremento del patrimonio di Musk.

Nello specifico, ieri 25 Ottobre 2021 il prezzo delle azioni di Tesla è aumentato di quasi il 13%, portando per la prima volta la capitalizzazione di mercato della casa automobilistica al di sopra del trilione di Dollari.

Per quanto riguarda l'impatto sulla ricchezza di Elon Musk, il suo patrimonio è cresciuto di 36,2 miliardi di Dollari: secondo Bloomberg si tratta del più grande incremento registrato in un solo giorno dal suo Billionaires Index.

Il patrimonio netto stimato per l'imprenditore sudafricano è ora di 288,6 miliardi di Dollari, un dato superiore al valore di mercato di Toyota (282 miliardi di Dollari), ma anche di General Motors (83,9 miliardi) e Ford (62,8 miliardi). Ma soprattutto, è un dato che permette a Musk di staccare ancora di più il rivale Jeff Bezos.

Il titolo di Tesla influisce in maniera importante sulla ricchezza di Musk, visto che possiede il 20% dei titoli e rappresenta la sua principale fonte di ricchezza attraverso cui finanzia anche altre compagnie come Boring Company e SpaceX.

Di recente Elon Musk ha preso in giro Jeff Bezos per avere meno soldi di lui.