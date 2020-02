Il patrimonio di Jeff Bezos continua a crescere: guadagnati 1,84 miliardi di Dollari

Dopo i guadagni record di qualche giorno fa, continua a crescere il patrimonio di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, ha infatti venduto un corposo pacchetto di azioni, in un momento molto positivo per il titolo del colosso degli e-commerce.

Come riportato dalla SEC, Bezos ha venduto tra il 31 Gennaio ed il 3 Febbraio quasi un milione di azioni (905.456 per la precisione), riportando un guadagno di 1,84 miliardi di Dollari. Non si tratta della prima volta che il magnate americano attua una strategia di questo tipo. Bezos infatti è conosciuto per le sue massicce vendite di azioni: tra luglio ed agosto 2019 ha svincolato quasi 3 miliardi di Dollari, mentre nel 2017 ha annunciato un piano che prevede la cessione di almeno 1 miliardo di Dollari di azioni all'anno per investire il ricavato in Blue Origin.

Dopo la trimestrale Amazon annunciata qualche giorno fa, il prezzo delle azioni è aumentato vertiginosamente ed ha portato la capitalizzazione di mercato ad 1 trilione di Dollari. Nel corso dell'ultimo trimestre del 2019, la società di Seattle ha annunciato entrate per 87,4 miliardi di Dollari, in crescita del 21% rispetto al Q4 2018.

Amazon Prime invece ha raggiunto quota 150 milioni di abbonati a livello mondiale.