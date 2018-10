Patto d'acciaio tra Bill Gates e Unione Europea: 100 milioni per l'ambiente

Breakthrough Energy Ventures: un fondo europeo per l'energia pulita. L'Unione Europea e Bill Gates stanno lavorando assieme per combattere il cambiamento climatico.

Ammontano a 146 milioni di euro i fondi destinati dalla Commissione europea e da Bill Gates al fondo "Breakthrough Energy Ventures", progetto finalizzato a fornire alle aziende gli strumenti economici per investire, progettare e sviluppare tecnologie per l'energia pulita. L'ambizioso obiettivo è quello di combattere il cambiamento climatico.

"Stiamo dando un forte segnale al mercato e agli investitori per dire che la transizione verso un'economia moderna e pulita è qua per restare", si legge nel comunicato della Commissione.

É il miliardario e fondatore di Microsoft Bill Gates ad essere a capo del progetto, in qualità di Chairman di Breakthrough Energy Ventures. Gates ha investito oltre un miliardo fornendo gli strumenti economici per raggiungere il loro ambizioso scopo ad aziende impegnate nello sviluppo di nuove tecnologie per ridurre le emissioni nella produzione elettrica. "Abbiamo bisogno di una svolta radicale nel processo produttivo dei prodotti, della produzione di cibo, di come le persone e le merci si muovano", ha detto Gates commentando la strategia da seguire per impedire il surriscaldamento globale.

Metà dei fondi arrivano dalla Commissione, l'altra metà dalle aziende e dagli investitori che hanno aderito a Breakthrough Energy Ventures.

