Un patto tra TTSA e l'esercito americano per studiare dei presunti reperti alieni

Ormai abbiamo imparato a conoscere il gruppo di ricerca aliena "To the Stars Academy of Arts and Sciences" (TTSA). A fine settembre hanno infatti fatto sorridere il mondo confermando, durante un'intervista con il New York Times, di aver ottenuto "campioni di materiale esotico dagli UFO".

Uno dei membri dell'organizzazione fondata da Tom DeLonge, durante la suddetta intervista al NYT affermò di star cercando dei partner per analizzare a fondo i campioni i campioni posseduti e ora, il gruppo di ricerca sostiene che tale partner non sarebbe niente di meno che l'esercito degli Stati Uniti d'America.



TTSA ha annunciato infatti di aver firmato un accordo di ricerca e sviluppo cooperativo con il comando di sviluppo delle capacità di combattimento dell'esercito americano. Ma cosa comporta in pratica? La fornitura, per il gruppo TTSA dei "laboratori, delle competenze, del supporto e delle risorse" di cui hanno bisogno per portare avanti la loro ricerca e arrivare alla verità.



E l'esercito cosa ci guadagnerebbe? Secondo l'annuncio, TTSA fornirà "soluzioni tecnologiche" relative all'"ingegneria metrica spazio-temporale, alla fisica quantistica, alla propulsione a fascio di energia, e camuffamento attivo". Un patto ambizioso e impegnativo. Realistico? Vedremo.



Che la partnership si protragga o meno, l'esistenza della stessa solleva molti dubbi sul fatto che la TTSA possa effettivamente avere la tecnologia aliena che millanta di avere. O quantomeno che l'esercito americano voglia accertarsene e, in caso, metterci le mani sopra. In effetti sono affermazioni molto difficili da prendere sul serio, ai limiti del ridicolo.



"La nostra partnership con TTSA serve come fonte eccitante e non tradizionale di materiali nuovi e tecnologie di trasformazione per migliorare le capacità del nostro sistema militare di terra ", ha detto Joseph Cannon del Comando Futures dell'Esercito degli Stati Uniti nell'annuncio. Una collaborazione particolare, ma che potrebbe portare dei frutti, con gli strumenti giusti. Anche se è difficile dire in quale direzione!