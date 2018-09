Paul McCartney terrà un concerto su YouTube nella notte tra il 7 e l'8 Settembre

Paul McCartney non è la prima volta che abbraccia le nuove tecnologie, anche se rappresenta quella che può a tutti gli effetti considerarsi la prima rock band della storia. Il bassista dei Beatles ha annunciato che nella giornata di domani, 7 Settembre, terrà su YouTube un concerto "intimo" sulla piattaforma di streaming.

Si tratterà di una produzione originale del sito di Google, la cui trasmissione comincerà alle 2:30 della notte tra il 7 ed 8 Settembre.

Il concerto rientra nel tour promozionale del nuovo album Egypt Station, ma chiaramente non mancheranno i pezzi storici dei Fab Four e dei Wings, i due gruppi di riferimento di McCartney e con cui ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica.

Per YouTube si tratta di un colpo molto importante, visto che porta nel proprio catalogo uno dei musicisti più autorevoli attualmente sulla scena rock, ma mostra anche come la piattaforma sia cambiata negli ultimi anni. Solo qualche anno fa infatti era impensabile un approdo dei concerti in diretta sul sito, ma negli ultimi anni i gestori hanno adottato una strategia di mercato differente, per attirare quanti più utenti possibili.

L'appuntamento è quindi per la notte tra il 7 e l'8 Settembre, alle 2:30 su YouTube per assistere all'esibizione di Paul McCartney.