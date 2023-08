Paul vive da 70 anni in un polmone d'acciaio e ha sviluppato un nuovo modo di respirare

Sta letteralmente facendo il giro del mondo la storia di Paul Alexander, conosciuto oramai come "l'uomo che vive nel polmone d'acciaio". A differenza di altri pazienti infatti, Paul ci vive da più di 70 anni ed è riuscito a "creare" un nuovo modo di respirare. Di cosa si tratta?

Solo qualche settimana fa vi abbiamo parlato della pillola per il tumore ai polmoni che ottiene ottimi risultati facendo ben sperare per il futuro, mentre oggi analizziamo una vicenda realmente incredibile. Paul aveva solo sei anni quando fu colpito dalla poliomielite. Incapace di respirare da solo a causa di una paralisi completa dal collo in giù, dal lontano 1952 è stato posto all'interno di un polmone d'acciaio, come da prassi in questi casi.

Si tratta a tutti gli effetti di un macchinario in grado di "respirare" al posto nostro. Il paziente, dopo essersi completamente sdraiato al suo interno con l'unica eccezione rappresentata dalla testa che rimane naturalmente al di fuori, subisce una sorta di vuoto che permette ai suoi polmoni di intrappolare l’aria.

I medici hanno cercato più volte nel corso del tempo di far respirare Paul da solo, spegnendo la macchina e costringendolo a uscire, ma purtroppo senza ottenere grandi risultati. Solo attraverso l’utilizzo di una tecnica realmente faticosa è riuscito nell’ardua impresa. Lo stesso Paul la descrive come "respiro di rana".

Naturalmente come avrete già capito, esiste un nome prettamente medico per descrivere tale tecnica. Si definisce infatti "respiro glossofaringeo" e comporta letteralmente il mangiare ed inghiottire l’aria circostante.

Tutto ciò è stato reso possibile nell’arco di un anno circa, solo grazie all’aiuto della fisioterapista personale di Paul, ovvero la signora Sullivan.

Considerando l’incredibile superficie che coprono i polmoni, proprio grazie questa peculiare tecnica riesce a vivere una vita realmente piena di avventure: è stato in aereo, si è innamorato e ha addirittura visitato l'oceano.