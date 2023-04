Paura dei batteri? Dopo aver letto questo studio potreste averne di più

Quante volte abbiamo osservato grandi nuvole scure all'orizzonte. C'è chi le teme, per le eventuali tempeste in arrivo, chi invece le ama affascinato dalla potenza della natura. Ebbene, in un recente studio franco-canadese, è stato rivelato che dentro i bacini temporaleschi potrebbero celarsi dei pericoli nascosti. C'è da preoccuparsi?

Secondo quanto riportato sulle pagine della nota rivista "Science of The Total Environment", infatti, le nubi cariche di pioggia potrebbero trasportare, per distanze molto lunghe, pericolosi batteri resistenti ai farmaci. Un ostacolo che potrebbe peggiorare la, ormai nota, minaccia dell'antibiotico-resistenza.

Il Dott. Florent Rossi, autore principale dello studio, ha spiegato: "Questi batteri di solito vivono sulla superficie della vegetazione, come le foglie, o nel suolo. Ora, però, abbiamo scoperto che possono essere trasportati dal vento nell'atmosfera e possono percorrere lunghe distanze ad alta quota, in mezzo alle nuvole, fino ad attraversare anche in tutto il mondo".

Per raggiungere tale conclusione, i ricercatori della Laval University di Quebec City (in Canada) e della Clermont Auvergne University (in Francia), hanno cercato geni resistenti agli antibiotici dai batteri prelevati nei campioni di nuvole, opportunamente raccolti, tra settembre 2019 ed ottobre 2021, da una stazione di ricerca atmosferica a ben 1.465 metri sul livello del mare, in cima al Puy de Dome, un vulcano dormiente nella Francia centrale.

Dalle analisi della nebbia recuperata è stato infatti scoperto che vi erano contenuti tra i 330 ed i 30.000 batteri per millilitro di acqua, con una media di circa 8.000 batteri per millilitro, identificando inoltre ben 29 sottotipi di geni pericolosamente resistenti agli antibiotici.

L'antibiotico-resistenza, che si verifica quando i batteri sono esposti indiscriminatamente agli antibiotici sviluppando un'immunità nei loro confronti nel corso delle generazioni, è purtroppo un problema da non sottovalutare e, come affermato dalle autorità sanitarie di tutto il mondo, "una piaga globale la cui soluzione è ancora lontana".

Questi adattamenti stanno infatti diventando sempre più frequenti, rendendo più difficile, ed in alcuni casi impossibile, il trattamento di alcune infezioni batteriche, poiché l'uso di antibiotici continua ad aumentare sia nell' ambito dell'assistenza sanitaria che in quello dell'agricoltura.

Lo studio non ha però offerto conclusioni sui potenziali effetti sulla salute di una tale diffusione atmosferica di batteri resistenti agli antibiotici, stimando che solo il 5-50% degli organismi potrebbe essere ancora vivo e potenzialmente attivo.

Per ora, quindi, non bisogna preoccuparsi più di tanto. "Le persone non dovrebbero aver paura di fare una passeggiata sotto la pioggia. L'atmosfera non è un ambiente consono per la sopravvivenza dei batteri e la maggior parte di quelli che abbiamo trovato erano batteri ambientali, che hanno quindi meno probabilità di essere dannosi per l'uomo", ha tranquillizzato l'autore.

Voi conoscevate l'esistenza del problema legato all'antibiotico-resistenza? Sapevate, inoltre, che questa pericolosa resistenza dei batteri ha un'origine antica?