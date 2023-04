Preoccupazione in India: Un fungo delle piante ha infettato un uomo per la prima volta

Negli ultimi giorni sta facendo il giro del mondo la notizia di un fungo che ha infettato un 61enne di Calcutta, compiendo per la prima volta il salto di specie dalle piante, che solitamente attacca, verso un essere umano. Inevitabilmente si è paragonata la situazione a quella descritta in "The Last of Us". Ma quanto è vero tutto ciò?

Come anticipato, l'uomo, che lavorava come micologo delle piante in India, è diventata la prima persona al mondo a contrarre la particolare patologia, alimentando crescenti preoccupazioni per la minaccia che rappresentano il cambiamento climatico e la resistenza ai trattamenti nel creare ceppi fungini (e non solo) che possono quindi effettuare un eventuale salto di specie.

Dopo essere stato ricoverato in un ospedale nella città di Calcutta, con sintomi quali voce rauca, tosse, stanchezza e difficoltà nel deglutire per diversi mesi, è stato sottoposto ad analisi approfondite che hanno rivelato un ascesso paratracheale sul collo.

Una volta analizzati i campioni bioptici e di pus prelevati dal paziente, è emerso come l'uomo fosse stato infettato dal Chondrostereum purpureum, lo stesso fungo che comunemente causa nelle piante quella che viene definita la "malattia della foglia d'argento".

Fortunatamente, al contrario di quanto visto in "The Last of Us" dove il patogeno è ben più pericoloso, nel "caso indiano", il 61enne si è ripreso completamente dopo la somministrazione di due farmaci antimicotici per 60 giorni.

Tuttavia, il particolare evento ha comunque destato la preoccupazione degli esperti di sanità pubblica, poiché in precedenza vi era la convinzione scientifica che le spore fungine nelle piante non potessero infettare anche gli esseri umani.

Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che l'uomo sia entrato in contatto con il fungo in questione durante la sua attività di ricerca, che lo avrebbe portato a contatto con piante e funghi in decomposizione per un lungo periodo di tempo.

Il Dott. Ramanan Laxminarayan, fondatore e presidente di One Health Trust (un'organizzazione di ricerca sulla salute pubblica con sede a Washington, DC e New Delhi), ha spiegato: "Ci sono letteralmente centinaia di milioni di specie fungine e solo una piccola parte di queste causa infezioni negli esseri umani".

"Purtroppo, però, stiamo iniziando a notare lo strano, e preoccupante, fenomeno di infezioni fungine precedentemente note per non causare alcuna infezione negli esseri umani, che ora invece le causano", ha affermato preoccupato.

“Ovviamente quello che ci preoccupa è se una eventuale prossima pandemia potrebbe essere causata da un'infezione fungina. Ma, per fortuna, al momento possiamo stare tranquilli perché non abbiamo una trasmissione molto efficace da persona a persona”, ha aggiunto.

Rimanendo in tema, ecco un nostro interessante speciale sul mondo dei funghi di The Last of Us. D'altronde, ne esistono centinaia di specie che creano zombie.