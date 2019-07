Paura di Neuralink? No, le persone stanno implorando Musk a bucargli il cervello

Quando, nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia di Neuralink in molti hanno storto il naso di fronte all'idea di Musk, che prevede dei fori da 8 millimetri nel cervello per l'installazione degli elettrodi. Tuttavia, oltremanica non la pensano così e su Twitter in molti si sono detti disposti a partecipare al progetto.

Come vi mostriamo nella serie di tweet presenti in calce, sono davvero tante le persone che non vedono l'ora di testare il sistema Neuralink, attraverso cui la startup del sudafricano intende collegare gli umani ai PC o alle intelligenze artificiali per controllare i dispositivi con la mente.

L'entusiasmo è davvero alle stelle, ed i tweet lo dimostrano. Il presidente della società, Max Hodak, parlando con il New York Times ha dichiarato che la compagnia intende utilizzare un laser per praticare minuscoli buchi nei crani delle persone per inserire dei circuiti flessibili in grado di accedere alla loro attività cerebrale. L'idea di base è di rendere la procedura il più possibile non invasiva, ma anche in caso contrario gli utenti sono pronti a sacrificarsi in nome della scienza.

Non mancano i tweet cauti: ad esempio uno dei follower di Musk ha detto che accetterebbe di farsi perforare il cranio solo in caso di approvazione del progetto da parte della FDA, un aspetto da non prendere sottogamba e per nulla scontato.

E voi, sareste disposti a farvi bucare il cervello?