Niente paura per la Torre di Pisa: è più stabile del previsto

Nonostante per decenni storici e ingegneri credevano che la Torre di Pisa avesse le ore contante, fino ad ora si è rivelata decisamente stabile, resistendo a quattro terremoti e centinaia di anni nella stessa posizione. Potete tirare un respiro di sollievo: un sopralluogo recente ha affermato la sua salute è decisamente migliore del previsto.

Il rilievo in questione è stato condotto da un team di ingegneri geotecnici ed è stato finanziato dall'Opera Primaziale Pisana (OPA), un'organizzazione senza scopo di lucro istituita per sovrintendere ai lavori di costruzione e per preservare il sito storico.

"Considerando che si tratta di un paziente di 850 anni con un'inclinazione di circa cinque metri e un cedimento di oltre tre metri, lo stato di salute della Torre di Pisa è eccellente", ha affermato un portavoce dell'OPA all'ANSA.

Per molti anni, con l'aumento dell'inclinazione, gli esperti hanno più volte tentato di mettere in sicurezza la torre, a volte peggiorando il problema. Negli anni '90 la costruzione venne chiusa al pubblico e si attuò un piano per stabilizzarla.

Il progetto di stabilizzazione è stato completato nel 2001, raddrizzando la struttura di circa 40 centimetri, e oggi la sua inclinazione è di poco meno di 4 gradi (il doppio rispetto all'inclinazione originale). La torre oscilla in media intorno a mezzo millimetro all'anno e, secondo gli esperti, dovrebbe essere sicura per - almeno - i prossimi 300 anni.

Per festeggiare la buona notizia ecco una bellissima illusione ottica con protagonista la torre di Pisa.